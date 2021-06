Onlinebank bunq gaat na Duitsland ook Franse markt betreden

De onlinebank bunq breidt verder uit naar Frankrijk met Franse IBAN’s en een kantoor in Parijs. Gebruikers in Frankrijk krijgen een Frans bankrekeningnummer, waardoor hun bunq-account beter aansluit op hun leven in Frankrijk. In april 2021 lanceerde de jonge Nederlandse bank al Duitse IBAN’s voor gebruikers in Duitsland.

De in 2014 ingevoerde Single Euro Payments Area (SEPA) zorgt lang niet op alle plekken voor een geïntegreerde Europese betaalmarkt. De onlinebank is daarom aangesloten bij de organisatie acceptmyiban.org, waar gebruikers de zogenoemde IBAN-discriminatie gemakkelijk en veilig kunnen melden bij de juiste autoriteiten. Een voorbeeld van IBAN-discriminatie is dat je in Duitsland niet je gemeentelijke belasting zou kunnen betalen vanaf een Nederlandse bank.

De directeur en oprichter van bunq, Ali Niknam, benadrukt dat het bedrijf goed luistert naar de wensen en behoeften van de gebruikers “om hun leven gemakkelijker te maken”. Het bedrijf werd in 2012 opgericht door Niknam, die erin slaagde om de eerste Europese bankvergunning in meer dan 35 jaar te verkrijgen. De onlinebank is momenteel beschikbaar in 30 Europese landen.

De bank introduceert dinsdag ook de nieuwste versie van zijn app voor mobiel bankieren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om rekeningen te splitsen, automatisch een overzicht te krijgen van wie wat heeft betaald en om populaire plekken van een stad of land te verkennen.