T-Mobile schakelt 2G-netwerk uit voor mobiele telefoons

T-Mobile schakelt dinsdag zoals aangekondigd zijn 2G-netwerk voor mobiele telefoons uit. Dat net bestaat al sinds de jaren negentig en alleen hele oude mobieltjes werken er nog mee. De 2G-technologie wordt ook nog gebruikt voor bepaalde communicatie met bijvoorbeeld sluizen en bruggen. Daarmee stopt T-Mobile nu nog niet maar pas op 1 juni 2023. Dat is om organisaties meer tijd te geven hun apparatuur aan te passen.

Wie nog een oude 2G-telefoon heeft, bijvoorbeeld een Nokia 100 of een Samsung e1270, kan deze volgens T-Mobile het beste vervangen. Anders kunnen ze niet meer bellen met een T-Mobile-abonnement of PrePaid. Rivalen KPN en Vodafone houden hun 2G-netten wel langer in de lucht. Met 2G kan je zowel bellen als sms’en. Internetten kan ook, maar heel langzaam.

KPN besloot eerder juist om met 3G te gaan stoppen. Die opvolger van 2G gaat bij het bedrijf eind dit jaar uit de lucht. Klanten die dan nog geen telefoon hebben die 4G of 5G aan kan, vallen dan terug naar 2G. Vodafone trok vorig jaar al de stekker uit 3G. Het uitschakelen van netten is interessant voor de telecombedrijven omdat ze zich dan beter kunnen richten op het snellere mobiele internet van de huidige generatie.