Vergaderdienst Zoom Video blijft profiteren van thuiswerken

Onlinevergaderdienst Zoom Video Communications blijft profiteren van het vele thuiswerken door de coronacrisis. Het Amerikaanse bedrijf achter de app voor videovergaderingen zag de resultaten afgelopen kwartaal weer zeer sterk stijgen, net als het aantal gebruikers.

De omzet steeg in de periode die eind april werd afgesloten met 191 procent ten opzichte van een jaar eerder tot ruim 956 miljoen dollar. De nettowinst kwam uit op dik 227 miljoen dollar, waar een jaar terug onder de streep nog 27 miljoen dollar over bleef. Inmiddels maken bijna een half miljoen bedrijven met meer dan tien werknemers gebruik van Zoom. Dat is 87 procent meer dan een jaar geleden.

Zoom Video profiteerde tijdens de coronacrisis van de plotseling toegenomen vraag naar techniek om vergaderen op afstand mogelijk te maken. Van de ene op de andere dag gingen grote delen van de westerse wereld over op thuiswerken en -leren. Dat het bedrijf nog steeds hard groeit, stemt oprichter en topman Eric Yuan tevreden. Hij spreekt van een “erg sterk” eerste kwartaal van jaar. Het Californische bedrijf verhoogde ook zijn omzetverwachtingen voor het gehele jaar. Volgens het in 2011 opgerichte Zoom komt de omzet over dit gebroken boekjaar waarschijnlijk uit op bijna 4 miljard dollar.