Europese beurzen sluiten licht hoger na banencijfer VS

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine plussen het weekend ingegaan. De beurshandel stond vooral in het teken van het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat minder sterk was dan verwacht. Daardoor verdween de angst bij beleggers voor oververhitting van de Amerikaanse economie en een snellere renteverhoging van de Federal Reserve naar de achtergrond.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,4 procent hoger op 720,18 punten. De MidKap was vrijwel vlak op 1070,56 punten. Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 0,4 procent.

ING (min 2,6 procent) kampte met een verkoopadvies door Barclays en was de grootste daler in de AEX. Ook andere financiƫle fondsen stonden onder druk omdat zij zouden profiteren van een snellere renteverhoging van de Fed. Zo daalden verzekeraars ASR en NN Group tot 1,5 procent. Aegon, dat een akkoord heeft bereikt over een schikking met Leaseproces en ConsumentenClaim in de langlopende aandelenlease-affaire, zakte 1,9 procent. ABN AMRO leverde in de MidKap 1,7 procent in.

Fintechbedrijf Adyen toonde herstel na de recente koersdalingen en ging aan kop bij de hoofdfondsen op het Damrak met een plus van 3,4 procent. Ook de chipbedrijven ASMI, ASML en Besi hadden een goede dag met winsten tot 1,6 procent, net als maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway dat ruim 2 procent won.

In de MidKap was Pharming koploper met een plus van 2,2 procent. De biotechnoloog bereikte een overeenstemming met de Spaanse overheid over de vergoeding voor Ruconest in het land. Ruconest wordt gebruikt voor de behandeling van acute aanvallen van erfelijk angio-oedeem.

In Parijs ging Vivendi licht omlaag. Het Franse mediaconcern onderhandelt over de verkoop van 10 procent van zijn muzieklabel Universal Music Group (UMG) aan de Amerikaanse miljardair Bill Ackman. Ackman zou het belang wil kopen via het in New York genoteerde Pershing Square Tontine Holdings, een speciaal overnamevehikel van de investeerder. Vivendi is daarnaast nog steeds van plan om UMG apart naar de Amsterdamse beurs te brengen.

De luchtvaartmaatschappijen stonden onder druk na het besluit van de Britten om Portugal weer van de lijst van toegestane vakantiebestemmingen te halen en geen nieuwe landen toe te voegen. EasyJet en Ryanair verloren tot 2,6 procent. IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, zakte 0,9 procent. In Amsterdam daalde Air France-KLM 2,4 procent.

De euro was 1,2170 dollar waard, tegen 1,2120 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 69,24 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 71,51 dollar per vat.