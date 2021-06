‘De Beers verhoogt prijzen ruwe diamanten met 10 procent’

De vraag naar diamanten herstelt sterk van de crisis. Dit bracht ’s werelds grootste diamantproducent De Beers ertoe de prijzen van ruwe diamanten naar verluidt met 10 procent te verhogen.

De diamantindustrie is de afgelopen zes maanden weer tot bloei gekomen, nadat de crisis ervoor had gezorgd dat de handel in de edelstenen nagenoeg stil kwam te liggen. Slijpcentra in India en Antwerpen vullen hun voorraden ruwe edelstenen weer aan, wat vorig jaar op het dieptepunt van de crisis niet kon. Tegelijkertijd is de vraag naar diamanten flink gestegen. Vooral de verkopen rond de feestdagen eind vorig jaar bleken verrassend goed.

Producenten zagen hun kans schoon om de prijzen snel te laten stijgen. Bij De Beers is aanhoudend sprake van hogere prijzen. De onderneming verkocht in zijn eerste drie veilingen van dit jaar voor 1,6 miljard dollar aan edelstenen. Dat is het hoogste bedrag sinds 2018.

Het bedrijf verhoogde deze week de prijzen voor sommige ruwe diamanten groter dan 2 karaat met ongeveer 10 procent. Ook andere producten zouden flink duurder uitvallen, aldus ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Een woordvoerder van De Beers weigerde commentaar te geven.

’s Werelds grootste diamantdelvers, De Beers en het Russische Alrosa PJSC, begonnen het jaar nog met voor miljarden dollars aan overtollige voorraden die ze vorig jaar niet konden verkopen. Die zijn nu al wel verkocht, net als de edelstenen die in het eerste kwartaal zijn gewonnen.