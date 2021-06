Voorstel voor meer loon medewerkers kaaspakhuisbedrijf

De circa 4500 werknemers die onder de cao kaaspakhuisbedrijf vallen kunnen per 1 juli een loonsverhoging van 2 procent tegemoet zien en per 1 januari volgend jaar nog eens 2,75 procent meer loon. Dat is althans het aanbod dat werkgevers verenigd in de ondernemersorganisatie Gemzu deden om behalve het verbeteren van de voorwaarden ook de “rust in de sector” te bewaren.

Gemzu en vakbonden FNV en CNV hadden zondag weer een verkennend gesprek nadat de onderhandelingen over een nieuwe cao in april klapten. CNV stelde daarop een ultimatum aan Gemzu om aan de eisen te voldoen.

FNV wilde dat grote bedrijven als FrieslandCampina en Royal A-ware met een eigen cao zouden komen en voerde al actie bij de kaasfabriek van FrieslandCampina in Wolvega. Daar begon de avondploeg zondag twee uur later dan gepland. Met een eigen bedrijfscao’s kunnen de grote bedrijven zich niet meer verschuilen achter kleine ondernemingen die wat betreft arbeidsvoorwaarden “mogelijk terecht” op de rem trappen, aldus FNV.

Gemzu zegt niet in te gaan op het voorstel voor eigen bedrijfscao’s. Zowel FNV als CNV neemt het nieuwe aanbod van Gemzu in overweging.