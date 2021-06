Amerikaanse beleggers teleurgesteld over Campbell Soup

Campbell Soup verloor woensdag bij de opening van de beurzen in New York flink aan beurswaarde. Beleggers reageerden op teleurstellende resultaten die de levensmiddelenproducent naar buiten heeft gebracht. Verder belooft het opnieuw een tamelijk rustige beursdag te worden.

De graadmeters op Wall Street komen al dagen amper van hun plek en dat beeld is nu niet anders. De markt is vooral in afwachting van belangrijke cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten. Die komen op donderdag naar buiten, min of meer tegelijkertijd met de presentatie van het nieuwe rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Wanneer de inflatie hoog uitkomt, zou dit voor de Federal Reserve aanleiding kunnen zijn om sneller steun te gaan afbouwen en de rente te verhogen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel een fractie lager op 34.597 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,1 procent tot 4233 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,5 procent tot 13.989 punten.

Campbell Soup, dat in Nederland vooral bekend is van kunstwerken met soepblikken van Andy Warhol, leverde meer dan 7 procent in. Zowel de winst als de omzet van de onderneming kwam afgelopen kwartaal lager uit dan analisten in doorsnee hadden voorspeld. Onder meer de extra bevoorradingskosten drukten op de resultaten.

Intussen zijn ook de spanningen tussen de VS en China weer opgelopen. China beschuldigde de VS ervan te lijden aan “paranoïde zinsbegoocheling”, nadat de Amerikaanse Senaat akkoord was gegaan met enorme investeringen om de economische macht van de Volksrepubliek vooral op technologisch gebied terug te dringen.

Pakketbezorger UPS presenteerde verder nieuwe financiële doelstellingen voor 2023 en zakte ruim 1 procent. Olieconcern ExxonMobil heeft een nieuwe olievondst gedaan voor de kust van Guyana. Het aandeel ging 0,5 procent omhoog.

Daarnaast ging de aandacht opnieuw naar de zogeheten Reddit-aandelen, vernoemd naar internetforum Reddit waar beleggers elkaar ertoe aanzetten massaal bepaalde stukken op te kopen. Bioscoopketen AMC Entertainment, dat op maandag nog een flinke koerswinst optekende, verloor ruim 12 procent. Gameswinkelketen GameStop, die woensdag nabeurs met cijfers komt, speelde bijna 1 procent kwijt.