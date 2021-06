Beleggers op Damrak blijven in wachtmodus

De beurshandel op het Damrak zal woensdag waarschijnlijk opnieuw rustig verlopen. Beleggers zijn vooral in afwachting van het belangrijke inflatiecijfer uit de Verenigde Staten, dat donderdag naar buiten komt. Na de gemiddelde prijsstijging van ruim 4 procent in de VS in april wordt voor mei opnieuw een sterke stijging verwacht. De kans dat de Amerikaanse centrale bank voorzichtig zal beginnen met het afbouwen van het stimuleringsbeleid neemt daardoor toe.

In Europa zijn de inflatiezorgen minder sterk en zal de Europese Centrale Bank (ECB) naar verwachting bij het rentebesluit op donderdag nog niet van koers veranderen. De AEX-index op Beursplein 5 stevent op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken met kleine koersuitslagen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ gingen woensdag overwegend licht omlaag na een sterker dan verwachte stijging van de Chinese producentenprijzen in mei.

Beleggers houden de ogen ook gericht op het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Europa. Volgens persbureau Bloomberg komen de Europese Unie en de Amerikaanse president naar verwachting volgende week tijdens een top in Brussel met een belofte om hun slepende handelsconflicten snel op te lossen. De handelstarieven in verband met een geschil over staal en aluminium zouden dan voor het einde van het jaar afgeschaft kunnen worden.

Op het Damrak liet beursuitbater Euronext weten dat InPost per 21 juni promoveert naar de MidKap. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes, die in januari naar de Amsterdamse beurs ging, neemt de plaats in van biotechnologiebedrijf Pharming, dat naar de Smallcaps-index degradeert. De samenstelling van de AEX-index blijft ongewijzigd.

De Europese beurzen sloten dinsdag gemengd. De AEX klom 0,1 procent tot 719,43 punten en de MidKap daalde 0,2 procent tot 1068,61 punten. De graadmeters in Parijs en Londen wonnen tot 0,3 procent. Frankfurt verloor 0,2 procent. Wall Street liet weinig beweging zien. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent in de min op 34.599,82 punten. De brede S&P 500 won een fractie en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent.

De euro was 1,2176 dollar waard, tegen 1,2178 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 70,25 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent meer op 72,44 dollar per vat.