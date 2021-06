Binnenlandse vluchten krabbelen langzaam op van coronacrisis

Binnenlandse vluchten beginnen langzaam te herstellen van de coronacrisis, terwijl het internationale luchtvervoer nog altijd zwaar gebukt gaat onder de pandemie en de reisbeperkingen. Dat zegt luchtvaartbrancheorganisatie IATA.

IATA zegt dat de totale vraag naar luchtvervoer in april meer dan 65 procent lager lag dan in dezelfde maand van 2019, dus voor de uitbraak van de crisis. Dat is een verbetering ten opzichte van maart toen het nog ging om een krimp van bijna 70 procent. IATA vergelijkt de cijfers met 2019 omdat vergelijkingen met 2020 zeer mank gaan door de crisis.

Daarbij lieten binnenlandse vluchten ten opzichte van 2019 een neergang zien met bijna 26 procent. Dat is een verbetering vergeleken met maart toen de krimp nog bijna 32 procent bedroeg. Volgens IATA was in alle binnenlandse markten verbetering te zien, behalve in India en Brazilië. In China en Rusland was er groei vergeleken met de periode voor corona. Het internationale passagiersvervoer lag in april nog altijd meer dan 87 procent lager dan twee jaar geleden.

“De aanhoudende sterke verbetering in binnenlandse markten laat zien dat als mensen de vrijheid krijgen om te vliegen ze daar gebruik van maken. Helaas is die vrijheid er nog niet voor internationale markten”, zegt IATA-directeur Willie Walsh.