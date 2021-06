‘Meer investeren in hernieuwbare energie in opkomende economieën’

Er moet veel meer geld worden geïnvesteerd in hernieuwbare energie in landen waarvan de economie nog in ontwikkeling is. Dat is nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen, stelt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een nieuw rapport.

Volgens het agentschap moeten de jaarlijkse investeringen in hernieuwbare energie de komende jaren zeven keer hoger worden. In 2020 werd 150 miljoen dollar geïnvesteerd en dat moet in 2030 ruim een miljard dollar zijn.

“Landen beginnen deze reis niet vanaf dezelfde plek. Velen hebben geen toegang tot de fondsen die ze nodig hebben om snel over te gaan naar een gezondere en welvarendere energietoekomst”, zegt IEA-directeur Fatih Birol. Daar komt volgens hem bij dat de schadelijke effecten van de coronacrisis langer zullen aanhouden in veel ontwikkelende landen. Die economieën bevinden zich voornamelijk in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

“Er is wereldwijd geen tekort aan geld, maar het vindt zijn weg niet naar de landen, sectoren en projecten waar het het hardst nodig is”, aldus Birol. Volgens het IEA stijgt de uitstoot in ontwikkelende economieën, terwijl het goedkoper zou zijn om uitstoot daar tegen te gaan dan in economieën die verder zijn ontwikkeld. Dat komt doordat opkomende economieën makkelijker kunnen overstappen op schonere en efficiëntere technologie zonder vervuilende energievoorzieningen af te bouwen of aan te passen.