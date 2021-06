‘Europese miljoenenboete voor Amazon om privacyschending’

De Amerikaanse webwinkelreus Amazon hangt een boete van 425 miljoen dollar, omgerekend 349 miljoen euro, boven het hoofd wegens schending van gegevensbescherming, zeggen bronnen tegen de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. De Luxemburgse toezichthouder op de Europese verordening voor de bescherming van persoonsgegevens (GDPR, in Nederland ook bekend als AVG) zou deze hoogste boete voor het schenden van de privacywet tot nu toe hebben voorgesteld aan de andere 26 toezichthouders van de Europese Unie.

Amazon is in de EU gevestigd in Luxemburg en valt daarom in eerste instantie onder de Luxemburgse toezichthouder CNPD. Amazon zou persoonlijke gegevens hebben verzameld en gebruikt van individuen, aldus de krant, maar de bron wilde niets zeggen over de specifieke beschuldigingen tegen het bedrijf. De zaak zou niet met data-opslag in de clouddiensten van Amazon Web Services te maken hebben.