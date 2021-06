Hoekstra: zorgen om bitcoin, maar verbod is nu niet de oplossing

Minister van Financiën Wopke Hoekstra begrijpt de zorgen van CPB-directeur Pieter Hasekamp over cryptomunten zoals de bitcoin. Maar een verbod, zoals Hasekamp voorstelt, biedt volgens Hoekstra geen soelaas. Zo’n digitale munt is namelijk ideaal, dus is het beter er toezicht op te houden, ook in Europees verband, vindt de minister. “Mijn waarneming nu is dat dat effectiever is dan een totaalverbod in Nederland.”

Hasekamp hield zijn pleidooi voor een ban op cryptomunten in zijn column in het FD. “Het uiteindelijke klappen van de cryptozeepbel is onvermijdelijk”, denkt Hasekamp. “Hoe langer we wachten, hoe groter de negatieve gevolgen van de uiteindelijke crash.”

Hoekstra zegt dat het belangrijk is dat er regels zijn voor aanbieders van cryptomunten, bijvoorbeeld wegens “de gevaren die eraan zitten ten aanzien van witwassen”. Sinds mei vorig jaar houdt De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op bedrijven die op deze markt actief zijn. Ook benadrukt de demissionaire minister dat hij aan het begin van de kabinetsperiode, in 2017, al voor het eerst waarschuwde voor de risico’s die het beleggen in bitcoin met zich meebrengen. “Daar moeten mensen echt goed over nadenken. De gebruikelijke voorzichtigheid bij financiële producten, geldt nu in het bijzonder.”

Mensen riskeren een groot deel van hun geld te verliezen als de waarde van cryptomunten ineens instort. De koersen van cryptomunten staan erom bekend dat ze erg fluctueren.

Hasekamp zegt dat toezicht juist geen zin heeft. Regulering “legitimeert cryptovaluta als een bonafide financieel product”, zegt hij. Hoekstra benadrukt vooral dat het volgens hem geen zin heeft om alleen in Nederland een verbod af te kondigen. “En tegelijkertijd kan ik ook niet uitsluiten dat je die discussie misschien nog een keer terugkrijgt.”