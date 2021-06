Philips onderuit in licht hogere AEX-index

Philips ging maandag behoorlijk omlaag in een licht hogere AEX-index in Amsterdam. Het aandeel werd lager gezet omdat het zorgtechnologieconcern meer geld opzij moet zetten voor zijn wereldwijde terugroepactie van slaap- en ademhalingsapparatuur. Shell won juist na berichten dat het olie- en gasconcern zijn belang in een groot Amerikaans olieveld wil verkopen. De beurzen elders in Europa lieten ook kleine winsten zien door het aanhoudende optimisme over het economisch herstel van de coronacrisis.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,2 procent hoger op 730,10 punten, waarmee een nieuw recordniveau werd aangetikt. De MidKap won 0,1 procent tot 1069,90 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,3 procent.

Philips (min 4,2 procent) was de grootste verliezer bij de hoofdbedrijven op het Damrak. Het concern moet nog eens 250 miljoen euro reserveren vanwege de grote wereldwijde terugroepactie. In het eerste kwartaal werd ook al 250 miljoen euro voor de kwestie gereserveerd. Bepaalde onderdelen van de beademingsapparatuur zouden een gezondheidsrisico kunnen vormen.

Shell was koploper in de AEX met een plus van 2,5 procent. Persbureau Reuters meldde dat het concern zijn bezittingen in het grootste Amerikaanse olieveld mogelijk wil verkopen. Het olieveld in het Amerikaanse Permian Basin, dat grotendeels in Texas ligt, is goed voor zo’n 6 procent van de totale olie- en gasproductie van Shell. Als de bezittingen in zijn geheel worden verkocht, zou dat mogelijk meer dan 10 miljard dollar opleveren. De verkoop zou Shell kunnen helpen om aan zijn duurzaamheidsdoelen te voldoen.

Fintechbedrijf Adyen, dat een Amerikaanse bankvergunning kreeg, steeg 0,7 procent. Unilever won 0,3 procent. Het levensmiddelenconcern moet in Braziliƫ mogelijk miljarden betalen. De belastingdienst van het land claimt in totaal 2,9 miljard euro. Een groot deel daarvan zou zijn vanwege vermeende belastingontduiking in het land bij een herstructurering in 2001. Volgens Unilever is de kans klein dat de belastingautoriteiten hun gelijk krijgen.

In de MidKap was bodemonderzoeker Fugro de grootste stijger met een plus van 3,8 procent. Industrieel toeleverancier Aalberts was de grootste daler met een verlies van meer dan 2 procent.

De euro was 1,2120 dollar waard, tegen 1,2100 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 71,54 dollar. Brentolie steeg 1 procent in prijs tot 73,40 dollar per vat.