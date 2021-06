Britse reissector wil met actiedag versoepelingen afdwingen

De Britse luchtvaart- en reissector gaat woensdag een grote actiedag houden. Daarmee wil de branche de druk op de regering in Londen opvoeren om sneller met versoepelingen te komen van de reisbeperkingen voor Britten naar het buitenland. Piloten, stewardessen en reisagenten willen zich verzamelen in het centrum van de hoofdstad en op Britse luchthavens in de hoop zo meer steun te krijgen voor hun uitgangspositie.

Onlangs kondigde Ryanair al aan de Britse overheid aan te klagen om diens ‘stoplicht’-systeem met reisadviezen. De Ierse prijsvechter ergerde zich eraan dat het Verenigd Koninkrijk maar weinig bestemmingen heeft staan op zijn lijst van landen zonder quarantainevereisten. Volgens Ryanair, die bij de juridische stappen optrekt met de Manchester Airports Group, ontbreekt het vooral aan transparantie. Hoe de overheid precies tot bepaalde besluiten over reisadviezen en reisbeperkingen komt, zou niet duidelijk zijn.

De luchtvaartbranche dacht in Groot-BrittanniĆ« juist snel weer veel passagiers en vakantiegangers te kunnen gaan vervoeren. Dat komt omdat de Britten erg snel waren met hun vaccinatiecampagne. De partijen uit de sector beschouwen de “ondoorzichtige” manier waarop de autoriteiten te werk gaan daarom als een tegenslag. Intussen dringt de tijd, want het hoogseizoen voor vakanties naar het buitenland begint al over enkele weken.

Maar in het Verenigd Koninkrijk spelen ook andere problemen. De regering heeft afgelopen week nog het opheffen van de lockdown in Engeland met vier weken uitgesteld. Daar hadden op 21 juni alle beperkingen op sociale contacten moeten vervallen. Maar de laatste tijd zijn er zorgen over de snelle verspreiding van de uit India afkomstige Delta-variant van het virus. Het uitstel moet de autoriteiten in staat stellen om miljoenen extra mensen een tweede vaccindosis te geven voordat de beperkingen worden opgeheven.