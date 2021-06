Verzekeraar NN Group aan kop in licht lagere AEX

NN Group ging maandag aan kop in de Amsterdamse AEX-index na berichten over een overname door de verzekeraar. De Europese aandelenmarkten lieten verder weinig beweging zien. Beleggers zochten naar richting na de weinig inspirerende handelssessies in Azië en New York, waarbij vooral werd uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat vrijdag verschijnt. Ook werd gewacht op het Europese inflatiecijfer, dat voor woensdag op het programma staat.

NN Group won 1 procent bij de hoofdbedrijven op het Damrak. De verzekeraar liet weten zijn portefeuille levensverzekeringen te willen uitbreiden. Daarvoor wil het concern een aantal Europese onderdelen van de Amerikaanse branchegenoot MetLife overnemen. Met de deal zou naar verluidt zo’n 740 miljoen dollar zijn gemoeid, meldde persbureau Bloomberg eerder op basis van ingewijden. Een overeenkomst over de Poolse en Griekse eenheden van Metlife zou deze week al bereikt kunnen worden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 732,20 punten. De MidKap daalde ook 0,1 procent, tot 1049,89 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent. Londen verloor 0,2 procent.

Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield (min 1,8 procent) kampte met een verkoopadvies door Société Générale en was de grootste daler in de AEX. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML zakten tot 0,5 procent. Topman Pat Gelsinger van de Amerikaanse chipmaker Intel waarschuwde dat de impact van het wereldwijde chiptekort waarschijnlijk het sterkst zal worden gevoeld in de tweede jaarhelft. De baas van het grootste chipconcern ter wereld verwacht niet dat de markt voor 2023 weer een gezonde verhouding van vraag en aanbod kent. Fintechbedrijf Adyen verloor 0,1 procent ondanks een koopadvies van Kepler Cheuvreux.

Burberry kelderde 7,5 procent in Londen. Het Britse modemerk, bekend van het beroemde ruitjespatroon, ziet topman Marco Gobbetti eind dit jaar vertrekken. De Italiaan neemt volgend jaar het roer over bij het Italiaanse luxeconcern Salvatore Ferragamo, dat ruim 2 procent steeg in Milaan.

RTL Group daalde 0,2 procent in Frankfurt. De Europese radio- en televisiegroep verkoopt RTL België aan het Belgische mediabedrijf DPG Media, de uitgever van het AD, de Volkskrant en NU.nl, en zijn Franstalige branchegenoot Rossel, die de krant Le Soir uitgeeft. Eerder werd al bekend dat de Nederlandse tak van RTL gaat fuseren met mediabedrijf Talpa van mediamagnaat John de Mol.

De euro was 1,1936 dollar waard, tegen 1,1944 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie bleef ongewijzigd op 74,06 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 76,10 dollar per vat.