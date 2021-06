‘Kledingverkopers kunnen last krijgen van lockdown Bangladesh’

Grote internationale kledingverkopers zoals H&M en Levi Strauss kunnen last gaan ondervinden bij de toelevering uit Bangladesh door de komende lockdown in het Zuid-Aziatische land tegen de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus. Dat zeggen kenners tegen de Amerikaanse zakenzender CNBC. Bangladesh is een belangrijke producent van kleding.

Door een nieuwe golf aan coronabesmettingen, met name langs de grens met India, heeft de overheid van Bangladesh besloten dat de bevolking van bijna 170 miljoen mensen vanaf donderdag een week thuis moet blijven. Dat betekent dat mensen niet naar het werk kunnen, waardoor de kledingproductie in het land ernstig wordt verstoord. Mensen mogen alleen voor noodgevallen het huis verlaten.

Bangladesh behoort tot de grootste kledingexporteurs ter wereld. Naast H&M en Levi Strauss laten ook grote kledingverkopers als bijvoorbeeld Gap, Primark, Zara, Calvin Klein en Benetton kleren in het land maken. De werkomstandigheden in die kledingfabrieken zijn vaak erg slecht en ook gevaarlijk.