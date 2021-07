Fel bevochten overname moederbedrijf Pearle afgerond

Brillenconcern EssilorLuxottica heeft GrandVision, moederbedrijf van Pearle, definitief ingelijfd. Daarmee komt een eind aan een moeizaam proces waarbij de koper en verkopers tegenover elkaar kwamen te staan voor de rechter.

Investeerder HAL meldt dat zijn meerderheidsbelang van bijna 77 procent in GrandVision definitief is verkocht aan EssilorLuxottica, onder andere bekend van de merken Ray-Ban en Oakley. Daarvoor ontvangt HAL 5,5 miljard euro, waarmee GrandVision ruim 7,2 miljard euro waard is. HAL behaalt naar eigen zeggen een boekwinst van 3,5 miljard euro met de verkoop.

Lange tijd dreigde de overname niet door te gaan. EssilorLuxottica beschuldigde HAL en GrandVision ervan afspraken uit de koopovereenkomst te hebben geschonden toen de coronapandemie toesloeg. Onder andere bij het aanvragen van overheidssteun zou dat zijn gebeurd.

Het Italiaans-Franse concern wilde bij een Nederlandse rechtbank afdwingen dat HAL en GrandVision inzage zouden geven in bedrijfsdocumenten, maar de rechter ging daar niet in mee. Het had er namelijk alle schijn van dat EssilorLuxottica puur uit was op informatie waarmee het een lagere overnameprijs kon uitonderhandelen, zo luidde het oordeel. Een Zwitsers arbitragehof oordeelde anders en gaf EssilorLuxottica onlangs wel gelijk.

Desondanks is de overname volgens de oorspronkelijke afspraken afgerond. Analisten hielden er na de juridische overwinning van EssilorLuxottica nog rekening mee dat de partijen zouden onderhandelen om een nieuwe overnameprijs te bepalen, maar ook dat is niet gebeurd.

Dat is ook goed nieuws voor topman Stephan Borchert van GrandVision. Volgens afspraken krijgt hij een speciale bonus van 4 miljoen euro nu het bedrijf definitief in Frans-Italiaanse handen komt. Op de forse bonus voor Borchert kwam nog kritiek van aandeelhouders, die er op wezen dat GrandVision de winst vorig jaar zag kelderen en veel overheidssteun kreeg.