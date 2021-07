Lagarde: bank kan dit najaar weer dividend uitkeren

Europese banken mogen waarschijnlijk na september hun aandeelhouders weer belonen met dividend en het terugkopen van aandelen. Als de economie en financiële stabiliteit niet sterk verslechteren, kan er volgens president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) een streep door het dringende advies aan kredietverstrekkers om geen winst uit te keren.

Wegens de coronacrisis legden de ECB en de nationale centrale banken in Europa de financiële sector min of meer een verbod op om dividend uit te keren. Ook de inkoop van eigen aandelen, waar aandeelhouders van profiteren, werd sterk afgeraden. Banken konden het geld daarvoor beter zelf in kas houden om eventuele schokken van de economische crisis goed op te vangen, zo was de gedachte.

Nu het economisch herstel van de pandemie is ingezet, denkt de ECB dat het voor banken veilig is om aandeelhouders dit najaar te laten meedelen in hun winsten. Andrea Enria, hoofd toezicht bij de centrale bank voor de eurozone, waarschuwde wel dat te forse beloningen voor aandeelhouders bij banken niet toegelaten zullen worden.