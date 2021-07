Nederlands bierflesje krijgt recyclingprijs

Het bruine Nederlandse bierflesje heeft een Europese prijs voor herbruikbare verpakkingen gekregen. De European Refillable Award werd uitgedeeld aan het flesje omdat dit een voorbeeld is voor andere verpakkingen. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw maken de Nederlandse bierbrouwers gebruik van dezelfde flesjes, de zogeheten Bruine Nederlandse Retourfles (BNR). Die worden na gebruik weer ingenomen en kunnen tot veertig keer worden schoongemaakt en hervuld.

Het systeem werd opgezet om een dreigend glastekort het hoofd te bieden. Daarbij werd er een licentiesysteem bedacht waardoor er nieuwe brouwerijen kunnen toetreden. Tussen de 45 en 55 procent van al het bier dat in Nederland werd verkocht zit in de bekende bruine statiegeldfles. De jury van de prijs prees verder de milieuvoordelen. Omdat de flessen op veel plekken ingeleverd kunnen worden en door veel brouwerijen worden gebruikt, is veel minder transport nodig.

Koepelorganisatie Nederlandse Brouwers werkt aan manieren om het gedeelde bierflesje ook voor kleinere brouwerijen interessant te maken. Die hebben nu vaak geen eigen spoelsysteem en kunnen daardoor niet meedoen. Ook werkt Nederlandse Brouwers met de supermarkten aan een manier om de flessen nog effectiever in te zamelen waardoor ze vaker hergebruikt kunnen worden en nog milieuvriendelijker worden.