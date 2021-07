Omzet Levi Strauss bijna weer op pre-crisisniveau

De Amerikaanse jeansmaker Levi Strauss zit qua omzet alweer bijna op het niveau van voor de crisis. Met name de stijgende onlineverkopen van het merk zorgden voor extra opbrengsten. Maar ook dat steeds meer winkels weer open mogen levert meer inkomsten op.

In de Verenigde Staten en in China waren de opbrengsten in de drie maanden tot en met 30 mei hoger dan in diezelfde periode in 2019. De maand mei was in Europa een betere maand in vergelijking met mei 2019. In het huidige kwartaal verwacht Levi de omzet van 2019 minstens te kunnen evenaren.

De vergelijking op jaarbasis gaat mank vanwege de coronamaatregelen die in veel landen golden een jaar terug. In vergelijking met een jaar geleden stegen de opbrengsten met 156 procent tot 1,3 miljard dollar. Onder de streep bleef een bedrag over van 65 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog een tekort van 364 miljoen dollar.

Overigens zijn nog niet alle winkels van Levi open. Tijdens de meetperiode gingen er wel steeds meer filialen van het slot. Volgens het bedrijf was 17 procent van de winkels in het kwartaal een periode dicht. In Europa ging het om circa een op de drie winkels. Momenteel is 92 procent van de winkels open.

De onlineverkopen van Levi stegen in de meetperiode met 42 procent. Bijna een kwart van de broeken en andere kledingstukken die Levi verkoopt, gebeurt via de online kanalen.

Levi verhoogde verder zijn verwachtingen voor het hele boekjaar wat betreft omzet en winst. Daarbij gaat het ook zijn aandeelhouders meer belonen. Het dividend werd namelijk ook verhoogd.