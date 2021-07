Voldoende banen gecreëerd voor mensen met arbeidsbeperking

Werkgevers hebben afgelopen jaar meer banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking dan was afgesproken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Minister Wouter Koolmees noemde dat donderdag in een Kamerbrief een mooie prestatie. In totaal zorgde het bedrijfsleven voor 53.799 van die banen. De afspraak was dat er 50.000 bij moesten komen.

Werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland stellen dat het halen van de doelstelling te danken is aan de steun tijdens het coronajaar. “De focus op baanbehoud en waar mogelijk groei heeft ertoe geleid dat bedrijven, ondanks het feit dat sommige sectoren zwaar getroffen zijn, hun doelstellingen hebben kunnen behalen.”

Koolmees vindt het belangrijk dat er snel een systeem komt waardoor werkgevers nog meer banen creëren voor die doelgroep. Dat moet onder meer met simpeler regels en ondersteuning van zowel mensen met een arbeidsbeperking als werkgevers. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn het daar mee eens. “Vereenvoudiging en uniformering van regelgeving is dringend nodig. Dat helpt werkgevers en werkzoekenden.”