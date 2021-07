Britse economie groeit minder snel dan verwacht

De Britse economie herstelt minder snel van de coronacrisis dan voorzien. De versoepeling van de coronamaatregelen waardoor horeca en bioscopen weer open mochten, hebben de economie zeker een impuls gegeven. Maar met name in de bouw en de verwerkende industrie bleven de prestaties achter bij de verwachtingen. Dat komt mogelijk door de problemen in de toeleveringsketen waar wereldwijd sprake van is.

Volgens het Britse statistiekbureau was in de maand mei sprake van 0,8 procent groei op maandbasis. Dit percentage volgt op een groei van 2 procent een maand eerder. Het bruto binnenlands product in het Verenigd Koninkrijk ligt momenteel zo’n 3,1 procent onder het niveau van februari 2020, de laatste maand voor de crisis.

Volgens de Bank of England zal de Britse economie tegen het einde van het jaar weer terug zijn op pre-crisisniveau. Dat de economie herstelt voedt speculaties over het moment waarop de centrale bank zal besluiten om steunprogramma’s af te bouwen. Ook zorgt de stevige groei voor prijsdruk.

De Britse premier Boris Johnson is van plan alle resterende beperkingen op 19 juli op te heffen, ondanks het feit dat de Delta-variant van het coronavirus een nieuwe golf van infecties heeft veroorzaakt. De vrees bestaat dat de regering nieuwe beperkingen moet opleggen omdat miljoenen mensen nog niet zijn inge├źnt.