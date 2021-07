Grote belegger wil snel weer fysieke aandeelhoudersvergadering

Grote beleggers willen dat aandeelhoudersvergaderingen bij bedrijven zo snel als mogelijk is weer fysiek worden gehouden. Door de coronacrisis waren veel van de bijeenkomsten de afgelopen tijd virtueel. Maar op die onlinevergaderingen was het, mede door gebrekkige techniek, minder goed mogelijk een weerwoord te laten klinken.

Beursgenoteerde bedrijven geven tijdens de jaarlijkse vergaderingen een toelichting op de prestaties en het gevoerde beleid. Volgens Eumedion, belangenbehartiger van institutionele beleggers, ontbrak het bij veel bijeenkomsten aan enige vorm van echte discussie. De organisatie kwam vrijdag met zijn evaluatie van de jaarlijkse vergaderingen van bedrijven, eerder dit jaar.

Op de aandeelhoudersvergaderingen domineerde het onderwerp corona en de impact van de crisis op de korte en lange termijn. Verder ging het veel over klimaatverandering en over de beloningen van bestuurders. Dit laatste punt was volgens Eumedion als stempunt niet onomstreden. In totaal leverden 43 voorstellen tijdens de afgelopen aandeelhoudersvergaderingen meer dan 20 procent aan tegenstemmen op. Bijna de helft daarvan betrof dit onderwerp.

Van de aandeelhoudersvergaderingen waarbij toelichting werd gegeven over de prestaties in coronajaar 2020, werd 82 procent puur virtueel gehouden. In 14 procent van de gevallen ging het om een fysieke vergadering. De overige 4 procent betrof een tussenvorm. In 45 procent van de virtuele vergaderingen konden aandeelhouders live stemmen. Bij 41 procent van de onlinebijeenkomsten konden aandeelhouders live vragen stellen. Eumedion concludeert dat bij de meerderheid van de vergaderingen het aan enige vorm van live-interactie ontbrak.