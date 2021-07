Amerikaanse beleggers gaan met vertrouwen cijferseizoen tegemoet

Amerikaanse beleggers lijken het nieuwe kwartaalcijferseizoen met vertrouwen tegemoet te zien. Belangrijke beursgraadmeters in New York stegen maandag naar nieuwe slotrecords. Dat is een teken dat veel beleggers denken dat de resultaten die grote bedrijven komende tijd naar buiten brengen, waarschijnlijk niet zullen tegenvallen.

De brede S&P 500-index won 0,4 procent tot 4384,63 punten. Techbeurs Nasdaq kreeg er 0,2 procent bij op 14.733,24 punten en de toonaangevende Dow-Jonesindex zat 0,4 procent in de lift tot 34.996,18 punten. Met deze uitslagen schoven beleggers eerdere zorgen over de oprukkende Delta-variant van het coronavirus wat opzij.

Of het optimisme op zijn plaats is, zal snel blijken. Zo komen deze week al verschillende grote Amerikaanse banken met cijfers. Ook bedrijven als frisdrank- en snackproducent PepsiCo, luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines en vermogensbeheerder BlackRock openen de boeken over de afgelopen periode. Verder komen er nieuwe gegevens over inflatie naar buiten. De laatste tijd is er veel te doen op de markten over de oplopende inflatie, omdat centrale banken daardoor mogelijk eerder het steunbeleid kunnen gaan afbouwen en de rente gaan verhogen.

Tot de winnaars behoorden maandag onder meer fabrikant van elektrische auto’s Tesla en Google-moeder Alphabet. Hun aandelen werden respectievelijk ruim 4 en bijna 1 procent meer waard. Chipconcern Broadcom werd op zijn beurt meer dan 1 procent hoger gezet. Volgens mediaberichten zou de onderneming onderhandelen over een overname van softwarebedrijf SAS, dat daarbij gewaardeerd zou worden op 15 miljard tot 20 miljard dollar. Citigroup kreeg er ook meer dan 1 procent bij. De bank heeft aangekondigd zich terug te trekken uit Venezuela.

Verder stond verzekeraar State Auto Financial in de belangstelling. Dat bedrijf wordt overgenomen door de veel grotere branchegenoot Liberty Mutual voor 2,3 miljard dollar. Het aandeel State Auto steeg liefst 191 procent. Ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic ging daarentegen ruim 17 procent omlaag. Een dag nadat oprichter Richard Branson met een testvlucht van de raket van zijn bedrijf tot 80 kilometer boven het aardoppervlak was gereisd, maakte de onderneming bekend nieuwe aandelen te willen uitgeven voor 500 miljoen dollar. Dat laatste vinden beleggers niet fijn, want het drukt de waarde van bestaande aandelen.

De olieprijzen daalden opnieuw nadat ze vorige week hard waren gestegen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 74,18 dollar. Brentolie verloor 0,4 procent in waarde en was 75,26 dollar per vat waard. De koers van de euro noteerde op 1,1862 dollar. Dat was bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag nog 1,1855 dollar.