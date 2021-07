DNB hoeft waarde Aziatische afvaleuro’s niet te vergoeden

De Nederlandsche Bank (DNB) hoeft de waarde van ingeleverde euromunten die in Azië in het afval waren terechtgekomen, niet te vergoeden. De bank beroept zich op het feit dat die munten een bewerking hebben ondergaan waardoor ze veranderd zijn en dan hoeven munten niet vergoed te worden. De Raad van State was het daarmee eens.

Het Friese bedrijf F&F Products had de 1032 euromunten uit Azië verkregen en ingeleverd bij de centrale bank. Die besloot na onderzoek de munten niet te vergoeden. Daartegen ging F&F in beroep, maar dat werd in 2019 door de rechtbank ongegrond verklaard. Omdat F&F nogmaals in beroep ging, kwam de zaak bij de Raad van State terecht.

Van de munten waren er negen vals en 36 geen euromunten. F&F meende dat het van de overige 987 munten gewoon de waarde moest krijgen. DNB wees echter naar de Muntwet. Daarin staat dat munten die niet geschikt zijn voor circulatie kunnen worden ingeleverd. Dat hoeft echter niet bij munten die opzettelijk zijn veranderd of die een bewerking hebben ondergaan waardoor te verwachten was dat de munt zou veranderen.

Bij de in het afval gevonden munten is dat het geval, stelde het Nationaal Analysecentrum voor Munten van DNB. De Raad van State is het daarmee eens omdat de munten blootgesteld werden aan verbranding en trommelreiniging met chemicaliën. Daardoor werden de munten dunner en raakten ze afgevlakt waardoor de afbeeldingen niet meer goed zichtbaar waren.

F&F voerde verder aan dat andere landen dit soort munten wel vergoeden. Vanuit een oogpunt van de circulaire economie en het beperken van afval zou het volgens het bedrijf ook goed zijn als DNB dit deed. De rechters wezen die argumenten af omdat DNB zich te houden heeft aan de wet.