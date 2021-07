Coca-Cola en Netflix trekken de aandacht op Wall Street

Grote bedrijven als Coca-Cola en Netflix trokken woensdag door kwartaalberichten de aandacht op de beurzen in New York. Coca-Cola gooide daarbij hoge ogen met een sterker dan verwacht herstel uit de coronacrisis. De resultaten van Netflix konden op minder enthousiasme rekenen. De trits aan kwartaalcijfers van grote bedrijven die beleggers moesten verwerken, zorgde er ook voor dat de zorgen over de Delta-variant van het coronavirus weer wat naar de achtergrond verdwenen.

Coca-Cola kreeg er ruim 1 procent aan beurswaarde bij. Dankzij vaccinatiecampagnes en de versoepeling van lockdownregels verkocht het frisdrankconcern weer meer buitenshuis, bijvoorbeeld in de horeca of bij evenementen. Coca-Cola verhoogde ook de verwachtingen voor heel het jaar.

Ook het Amerikaanse telecomconcern Verizon kijkt positiever naar de rest van het jaar. De winst zal hoger uitvallen dan eerder verwacht, zo meldde het bedrijf, nu het weer meer mobiele abonnementen afsluit doordat klanten worden gelokt met snellere 5G-diensten. Beleggers beloonden de resultaten met bijna 1 procent koerswinst.

Streamingdienst Netflix kreeg er in het tweede kwartaal meer abonnees bij dan verwacht. Maar de vooruitzichten voor het lopende kwartaal vielen tegen, waardoor beleggers het aandeel dik 3 procent lager zetten. Harley-Davidson leverde op zijn beurt ruim 7 procent in, ondanks gestegen verkoopcijfers van motorfietsen. Vliegmaatschappij United Airlines (plus 3,8 procent) liet in zijn kwartaalupdate weten dat de ticketverkoop sneller aantrekt dan in eerste instantie gedacht. Dat betekent dat het bedrijf vanaf het derde kwartaal een winst voor belastingen zal boeken.

Net als in Europa eindigden de belangrijkste beursgraadmeters in de Verenigde Staten met duidelijke winsten. De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent hoger op 34.798,00 punten. De brede S&P 500 ging ook met 0,8 procent vooruit, tot 4358,69 punten, terwijl technologiebeurs Nasdaq 0,9 procent steeg naar 14.631,95 punten. Daarbij zaten ook de olieprijzen weer duidelijk in de lift, na een prijsafname eerder deze week. En de koers van de bitcoin, die eerder onder de 30.000 dollar was gezakt, toonde eveneens herstel. De euro was rond de slotbel in New York 1,1799 dollar waard.

Farmaceut Johnson & Johnson (plus 0,6 procent) kwam eveneens met cijfers. Ook was de vaccinproducent in het nieuws vanwege een voorstel om de Amerikaanse opiatencrisis te schikken. Opiaten zijn zware pijnstillers. Samen met drie andere bedrijven wil Johnson & Johnson 26 miljard dollar neertellen om een einde te maken aan claims van een reeks Amerikaanse staten en lagere overheden over de verslavende medicijnen. Of het voorstel genoeg zal zijn om tot uitbetaling te komen is nog de vraag. Veel lokale overheden zullen daarvoor met het voorstel in moeten stemmen en sommige partijen hebben al aangegeven dat niet te willen doen.