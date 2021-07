Prosus en Philips onderuit in lagere AEX-index

Techinvesteerder Prosus en zorgtechnologieconcern Philips gingen maandag onderuit in een lagere AEX-index van de beurs in Amsterdam. Met name Prosus kreeg harde klappen door de zware koersverliezen in de Chinese techsector vanwege de hardere aanpak van de sector door de autoriteiten in China. Philips kwam met cijfers over het afgelopen kwartaal, waarin flinke kosten moesten worden gemaakt voor een terugroepactie bij slaap- en ademhalingsapparatuur.

Prosus (min 8,8 procent) was de grootste daler bij de hoofdbedrijven op het Damrak, na een koersverlies van bijna 8 procent voor Tencent in Hongkong. Het Chinese technologiebedrijf, waarin Prosus een groot belang heeft, moet van de Chinese mededingingsautoriteit afstand doen van de muziekrechten die het bedrijf verwierf bij de aankoop van China Music in 2016. Ook krijgt het bedrijf een boete. China treedt al langer harder op tegen grote techconcerns die veel macht hebben.

Philips leverde ruim 4 procent in. Het zorgtechnologieconcern moest in het tweede kwartaal 250 miljoen euro opzijzetten voor de terugroepactie van ademhalingsapparatuur. In het eerste kwartaal werd daar al een zelfde bedrag voor gereserveerd. Afgezien van die tegenvaller deed het concern goede zaken, maar beleggers blijven bezorgd over de gevolgen van de terugroepactie. Ook gaat Philips voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen inkopen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,6 procent lager op 745,10 punten. De hoofdindex had vrijdag nog de hoogste koers ooit bereikt. De MidKap won 0,7 procent tot 1061,57 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt gingen tot 0,3 procent omlaag, Parijs steeg 0,2 procent.

Staalconcern ArcelorMittal was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 4,4 procent. Verzekeraar NN Group steeg 1,2 procent. Volgens zakenkrant Financial Times willen de Amerikaanse vermogensbeheerder Goldman Sachs Asset Management en de Duitse verzekeraar DWS zo’n 1,4 miljard euro betalen voor het investeringsonderdeel van NN. De verzekeraar gaf in april aan een verkoop van zijn investeringstak te overwegen.

Ryanair won 4 procent in Dublin. De Ierse budgetmaatschappij hoopt deze zomer weer winst te maken, na een flink verlies in het afgelopen kwartaal. Steeds meer mensen gaan op vakantie nu reisbeperkingen in verband met de coronapandemie worden versoepeld en meer mensen gevaccineerd zijn.

De euro was 1,1809 dollar waard, tegen 1,1760 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 71,83 dollar. Brentolie was vrijwel onveranderd op 74,10 dollar per vat.