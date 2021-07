Verkoop nieuwbouwwoningen op hoogste niveau in jaren

De verkoop van nieuwbouwwoningen is flink opgelopen. Er zijn in de eerste helft van dit jaar de meeste nieuwbouwwoningen verkocht sinds 2006. Maar daarmee is het flinke huizentekort in Nederland nog allerminst opgelost. Het feit dat er vooral nieuwe appartementen werden verkocht, zou zelfs als een slecht teken kunnen worden beschouwd.

Dit meldt WoningBouwersNL, de branchevereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers, op basis van de afgegeven afbouwcertificaten. Waar projectontwikkelaars normaal gesproken 2500 tot 4000 appartementen verkopen in een half jaar steeg dit aantal nu met 69 procent naar 7500.

Volgens onderzoeker Jannes van Loon speelt mee dat lokale overheden nu sterk inzetten op het aanjagen van binnenstedelijke projecten waar voornamelijk ruimte is voor appartementen. Hij vindt dit geen goede ontwikkeling, omdat er van het bouwen van onder meer rijtjeshuizen daardoor minder terechtkomt. Bouwen in de binnenstad is daarbij relatief duur. Inmiddels bestaat al 38 procent van het aanbod aan nieuwbouw uit appartementen, terwijl circa 80 procent van de belangstellenden juist het liefst een nieuwbouwwoning met bijvoorbeeld een tuin zou hebben. Vijftig inschrijvingen op één zogeheten grondgebonden woning is volgens de branche niet ongebruikelijk.

De productie van eengezinswoningen zou dus fors opgeschroefd moeten worden om aan de vraag te kunnen voldoen en een wat ruimere markt te creëren, aldus WoningBouwersNL. De branchevereniging benadrukt dat 85 procent van Nederland nog onbebouwd is. “Er is dus genoeg ruimte langs steden en dorpen om grondgebonden woningen te ontwikkelen. De infrastructuur ligt daarvoor vaak al klaar.” Deskundigen waarschuwen al langer dat er veel meer huizen bijgebouwd moeten worden om het woningtekort aan te pakken.