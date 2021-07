Moederbedrijf KFC en Taco Bell ziet klanten terugkeren

Fastfoodconcern Yum! Brands heeft in het tweede kwartaal de klanten zien terugkeren naar zijn restaurants. Dat gebeurde bij het moederbedrijf van ketens als KFC, Pizza Hut en Taco Bell vooral in de Verenigde Staten, waar coronabeperkingen eerder werden opgeheven dan bijvoorbeeld in Europa en Azië.

Hier blijft het herstel dan ook nog wat achter. Buiten de VS bleven de vergelijkbare verkopen, waarbij alleen wordt gekeken naar restaurants die in 2019 in hetzelfde kwartaal ook al open waren, van Pizza Hut en KFC nog achter bij twee jaar geleden.

Yum! Brands heeft volgens topman David Gibbs goed ingespeeld op de veranderde marktomstandigheden, bijvoorbeeld door maaltijden te bezorgen. Ook investeert het bedrijf in digitalisering, wat kostenbesparingen oplevert.

Gibbs liet verder weten dat het concern zijn langetermijnsgroeiverwachting weer gaat hanteren. Die was tijdens de coronacrisis tijdelijk terzijde geschoven.