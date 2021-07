Shell en Arcelor zetten AEX op nieuw recordniveau

De Amsterdamse AEX-index wist donderdag voor het eerst in de geschiedenis tot boven de 750 punten uit te stijgen. Goed ontvangen kwartaalcijfers van olie- en gasconcern Shell en staalproducent ArcelorMittal hielpen de graadmeter vooruit. Het vooruitzicht dat de rente in de Verenigde Staten nog lang laag zal blijven, ondanks het sneller dan verwachte herstel van de grootste economie ter wereld, zorgde eveneens voor optimisme bij beleggers.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent hoger op 753,79 punten en tikte op 754,40 punten de hoogste tussentijdse koers ooit aan. De MidKap won 0,5 procent tot 1061,69 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,8 procent.

ArcelorMittal klom 3 procent. De staalfabrikant boekte een forse kwartaalwinst dankzij het economische herstel van de coronacrisis en gaat voor 2,2 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Ook Shell (plus 3,4 procent) gaat zijn aandeelhouders belonen na een sterk kwartaal, waarin werd geprofiteerd van de hogere olieprijzen. Het olie- en gasconcern keert meer dividend uit en gaat voor 2 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. De Franse concurrent TotalEnergies, die ook met cijfers kwam, won 2,2 procent in Parijs.

Techinvesteerder Prosus (plus 4,6 procent) ging opnieuw aan kop in de AEX dankzij het verdere koersherstel van de Chinese techbedrijven, waarin het bedrijf investeert. Eerder deze week gingen de techbedrijven in China hard onderuit door zorgen over de harde aanpak van de sector door Peking. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield, dat de huurinkomsten in de eerste jaarhelft zag dalen, sloot de rij met een min van 3,8 procent. Dataleverancier RELX kende een sterke eerste jaarhelft en werd 3,3 procent hoger gezet.

In de MidKap vielen de resultaten van advies- en ingenieursbureau Arcadis (plus 2,7 procent) en bodemonderzoeker Fugro (plus 4,6 procent) in de smaak. Metalengroep AMG en financieel dienstverlener Intertrust zakten 5,6 en 1,3 procent na tegenvallende resultaten. Bij de kleinere bedrijven kelderde IT-dienstverlener Ordina 9 procent na teleurstellende cijfers.

Ook buiten het Damrak was het zeer druk aan het cijferfront. In Parijs won vliegtuigbouwer Airbus 4 procent na een verhoging van de verwachtingen. Ook de resultaten van het Franse voedingsconcern Danone (plus 4 procent) werden goed ontvangen. In Brussel zakte AB InBev 6 procent ondanks dat de grootste bierbrouwer ter wereld in het afgelopen kwartaal weer meer wist te verkopen dan voor de coronapandemie.

De euro was 1,1872 dollar waard, tegen 1,1810 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 72,88 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 75,12 dollar per vat.