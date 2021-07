Shell en ArcelorMittal stuwen AEX boven 750 punten

De Amsterdamse AEX-index wist donderdag voor het eerst door de 750 puntengrens te breken dankzij stevige koerswinsten van olie- en gasconcern Shell en staalproducent ArcelorMittal. De twee zwaargewichten op de beurs kwamen met positieve kwartaalberichten. Ook de resultaten van advies- en ingenieursbureau Arcadis en bodemonderzoeker Fugro vielen in de smaak bij beleggers. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield, dat de huurinkomsten zag dalen, werd daarentegen lager gezet.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent in de plus op 753,11 punten en bereikte de hoogste koers ooit. De MidKap won 0,4 procent tot 1060,67 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,7 procent.

ArcelorMittal won bijna 4 procent. De staalfabrikant boekte een flinke winst in het tweede kwartaal dankzij het economische herstel van de coronacrisis. Om de aandeelhouders te belonen gaat het concern voor 2,2 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Shell steeg 3,5 procent. Het olie- en gasconcern boekte afgelopen kwartaal weer winst dankzij de hoge olieprijzen. Ook keert Shell meer dividend uit en gaat het bedrijf voor 2 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. De Franse concurrent TotalEnergies, die ook met cijfers kwam, won 1,3 procent in Parijs.

Unibail-Rodamco-Westfield zakte 3,6 procent. Het winkelvastgoedconcern is “voorzichtig optimistisch” nu alle winkelcentra weer open zijn. De netto-huurinkomsten lagen in de eerste jaarhelft echter nog ruim een kwart lager dan in dezelfde periode vorig jaar. RELX steeg 2 procent. De dataleverancier kende een sterke eerste jaarhelft en wil het dividend verhogen.

In de MidKap klom Fugro 5 procent. De bodemonderzoeker wist in de eerste jaarhelft weer winst te boeken na een fors verlies in dezelfde periode een jaar eerder. Advies- en ingenieursbureau Arcadis zag de omzet en het resultaat stijgen in het afgelopen kwartaal en werd 2 procent hoger gezet. Financieel dienstverlener Intertrust zakte 3 procent na tegenvallende resultaten.

Ook buiten het Damrak was het zeer druk aan het cijferfront. In Parijs won Airbus 4 procent na een verhoging van de verwachtingen. De vraag naar de vliegtuigen herstelt volgens het bedrijf sneller dan verwacht. Ook de resultaten van het Franse voedingsconcern Danone (plus 6 procent) vielen in de smaak. In Brussel zakte AB InBev 5,6 procent ondanks dat de grootste bierbrouwer ter wereld in het afgelopen kwartaal weer meer wist te verkopen dan voor de coronapandemie.

De euro was 1,1867 dollar waard, tegen 1,1810 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1 procent tot 73,08 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 75,38 dollar per vat.