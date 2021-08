Ahold Delhaize kreeg vragen over prijsafspraken mondkapjes België

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder meer supermarktketen Albert Heijn, drogisterijketen Etos en drankenwinkel Gall & Gall, is ook benaderd door de Belgische concurrentiewaakhond in verband met het onderzoek naar onderlinge prijsafspraken over mondkapjes in supermarkten. Het supermarktconcern antwoordt op vragen van het ANP dat zijn Belgische keten Delhaize in juni vorig jaar vragen heeft ontvangen van de toezichthouder. Delhaize heeft medewerking verleend en erna niets meer gehoord van de onderzoekers, laat een woordvoerster weten.

“Vanaf mei 2020 heeft Delhaize, zoals elke retailer in België, op aanvraag van de overheid mondkapjes zo breed mogelijk beschikbaar gesteld. Een maand daarna heeft Delhaize vragen ontvangen van de bijzondere mededingingsautoriteit rondom mondkapjes en prijzen. Hier heeft Delhaize haar volledige medewerking aan verleend en antwoord op gegeven. Sindsdien heeft Delhaize niets meer vernomen van de bijzondere mededingingsautoriteit”, stelt het bedrijf in een schriftelijke reactie. Het bedrijf zegt “altijd een onafhankelijke prijsstelling” te hebben gehanteerd.

Het onderzoek van de Belgische Mededingingsautoriteit begon een jaar geleden, bevestigde de waakhond maandag. Dat was kort nadat supermarkten waren gestart met de verkoop van de mondmaskers. “We hebben toen dingen gezien die ons wat vreemd leken”, aldus de waakhond. De instantie vermoedde dat winkelketens samen besloten “om de prijs op een zeker niveau te zetten.” Prijsafspraken tussen concurrenten zijn verboden. Het onderzoek gaat mogelijk nog enkele maanden duren.

Supermarktketen Carrefour België vermeldde het onderzoek naar de “contacten tussen verschillende distributeurs” in zijn jaarverslag. Welke andere supermarkten betrokken zijn is niet duidelijk. Supermarktketen Jumbo, ook actief in België, was nog niet direct bereikbaar voor commentaar.