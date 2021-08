IMCD helpt AEX-index aan nieuw recordniveau

De Amsterdamse AEX-index tikte woensdag een nieuw recordniveau aan onder aanvoering van IMCD. De chemicaliƫndistributeur werd flink hoger gezet dankzij beter dan verwachte resultaten. Wolters Kluwer ging iets omhoog. De informatieleverancier is positief over het herstel van de coronacrisis. Beleggers waren verder vooral in afwachting van het banenrapport van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP, dat later op de dag verschijnt. De werkgelegenheid speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve.

IMCD dikte 7 procent aan. Het concern boekte in de eerste jaarhelft meer omzet en winst. In het tweede kwartaal was daarbij sprake van een verdere versnelling van de groei ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar. Topman Piet van der Slikke sprak van “zeer sterke resultaten”.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de plus op 763,74 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 1067,03 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent.

Prosus (plus 3,5 procent) toonde wat herstel in de AEX. De techinvesteerder zakte dinsdag bijna 7 procent door de vrees voor strengere regels voor de Chinese gamesector. Prosus heeft een groot belang in Tencent, een belangrijke speler op de onlinegamingmarkt in China. Wolters Kluwer won 0,1 procent. De informatieleverancier zag de omzet in de eerste jaarhelft verder groeien en verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar. Topvrouw Nancy McKinstry sprak van een sneller dan verwacht herstel van de coronacrisis. Door de heropening van de economie nemen de kosten van het bedrijf wel toe.

Ahold Delhaize daalde 0,3 procent. De Belgische belastingdienst eist volgens de krant De Tijd 380 miljoen euro van het Nederlands-Belgische supermarktconcern. Het conflict gaat over de manier waarop Ahold Delhaize de Amerikaanse winkels van zijn Belgische dochter Delhaize in 2018 overnam. In de MidKap ging koffieconcern JDE Peet’s (plus 4,9 procent) aan kop. De eigenaar van Douwe Egberts zag de omzet in de eerste zes maanden van het jaar stijgen, mede dankzij de heropening van de horeca in het tweede kwartaal.

Ryanair steeg 2 procent in Dublin. De Ierse budgetmaatschappij vervoerde in juli 9,3 miljoen passagiers. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van dezelfde zomermaand een jaar geleden. In Frankfurt zakte Siemens Energy 1 procent na tegenvallende resultaten van het Duitse energiebedrijf. Commerzbank, die ook met cijfers kwam, zakte 4 procent.

De euro was 1,1873 dollar waard, tegen 1,1881 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 70,21 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 72,23 dollar per vat.