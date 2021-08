Huawei ziet verkoop verder terugvallen door Amerikaanse sancties

Het Chinese techbedrijf Huawei gaat zwaar gebukt onder Amerikaanse sancties. De onderneming ziet de omzet de laatste tijd steeds verder wegzakken. De verkoop van de consumententak van Huawei liep in de eerste helft van 2021 met bijna de helft terug.

De Verenigde Staten hebben onder meer het gebruik van technologie van Huawei verboden in communicatie- en netwerkapparatuur. Huawei wordt door de VS al langer beschuldigd van spionage. De beschuldiging wordt door het bedrijf zelf overigens met klem ontkend. De sancties brengen grote schade toe aan de onderneming. Eerder concurreerde het bedrijf nog met techconcerns Apple en Samsung op het gebied van smartphones en met onder meer Ericsson wat betreft de uitrol van 5G-netwerken.

Dan speelt ook nog de juridische strijd over het al dan niet uitleveren van financieel directeur Meng Wanzhou aan de Verenigde Staten. Dat proces wordt deze maand hervat. Meng werd eind 2018 opgepakt toen ze overstapte op de luchthaven van Vancouver. Ze is een van de vicevoorzitters van Huawei en de dochter van oprichter Ren Zhengfei. Huawei wordt verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran en de VS hebben om haar uitlevering gevraagd.

Huawei richt zich als gevolg van de sancties, die vooral de smartphonedivisie en de voortgang van de chipdivisie in de weg zitten, steeds meer op andere gebieden. Dan gaat het onder meer om elektrische auto’s, zonneparken en cloudsoftware.

“Het zijn uitdagende tijden geweest”, zegt roulerend voorzitter Eric Xu van Huawei. “Ons doel is om te overleven, en om dat toekomstbestendig te doen.” De omzet van Huawei daalde voor het derde kwartaal op rij. In het afgelopen kwartaal was op jaarbasis sprake van een forse daling van 38 procent tot 168 miljard yuan, omgerekend 22 miljard euro. Die krimp volgt op een terugval van de omzet van 17 procent en 11 procent in de twee voorgaande kwartalen. Toch boekte Huawei het afgelopen halfjaar een nettowinst van omgerekend 4,1 miljard euro.