Europese beurzen zetten weer stapje omhoog

De Europese aandelenbeurzen hebben hun geleidelijke weg omhoog ook dinsdag gevonden. In Amsterdam steeg techinvesteerder Prosus hard na een eerdere koerswinst van het Chinese Tencent. Verder ging de aandacht uit naar bedrijven als speciaalchemiebedrijf Corbion en snellaadbedrijf Fastned, die de boeken openden.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een winst van 0,4 procent op 775,12 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 1075,74. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen werden tot 0,4 procent hoger gezet.

Prosus was afgetekend de koploper in de AEX met een plus van 4,6 procent. De techinvesteerder beweegt wel vaker mee met de koersschommelingen van het Chinese techbedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Dat was nu niet anders. Tencent ging opnieuw omhoog na de stevige koersverliezen van de afgelopen weken.

Onderaan in de AEX stond KPN met een min van 2,3 procent. Het telecombedrijf reageerde op overnamespeculaties over branchegenoot T-Mobile Nederland. De Indiase miljardair Mukesh Ambani, de rijkste man van Aziƫ, zou met zijn conglomeraat Reliance de Nederlandse tak van T-Mobile willen overnemen.

Corbion (min 1,4 procent) was een van de grotere verliezers in de MidKap. De omzet van het bedrijf groeide weliswaar hard, maar door hogere kosten voor transport, grondstoffen en verpakkingsmateriaal valt de winstmarge dit jaar wel lager uit dan verwacht.

Snellaadbedrijf Fastned klom dik 5 procent dankzij een flinke omzetgroei in de eerste zes maanden van het jaar. Die was te danken aan de stijging van het aantal elektrische auto’s op de Europese wegen. Ook producent van laadpalen en andere hoog- en laagspanningsapparaten Alfen (plus 3,5 procent) leek te profiteren. Hunter Douglas won 2,4 procent. De fabrikant van Luxaflex boekte fors meer omzet in de eerste jaarhelft.

In Frankfurt klom maaltijdboxenbezorger HelloFresh bijna 9 procent na publicatie van de definitieve kwartaalcijfers. Op basis van voorlopige cijfers had het bedrijf de verwachtingen voor heel het jaar al verhoogd. Munich Re won 1,4 procent. De Duitse herverzekeraar rekent op ongeveer 500 miljoen euro aan schadeclaims als gevolg van de overstromingen van vorige maand, maar verwacht zijn winstdoelstelling voor dit jaar te halen.

De euro was 1,1718 dollar waard, tegen 1,1751 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3 procent duurder op 68,48 dollar. Brentolie klom 2,7 procent in prijs tot 70.89 dollar per vat.