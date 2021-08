Kleine koersuitslagen op beurzen, Corbion onderuit op Damrak

De Europese aandelenbeurzen bleven dinsdag hangen rond de recente recordstanden. De zorgen dat de opmars van de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus zal leiden tot een vertraging van het economische herstel hielden de markten in toom. Op het Damrak werd speciaalchemiebedrijf Corbion afgestraft na een tegenvallend halfjaarbericht. De resultaten van snellaadbedrijf Fastned vielen wel in de smaak bij beleggers.

Corbion (min 6,2 procent) was de grote verliezer in de MidKap. Topman Olivier Rigaud verklaarde “zeer tevreden te zijn met de recordomzetgroei van alle drie business-segmenten” in de eerste jaarhelft. Wel waarschuwde hij voor de toenemende kosten voor transport, grondstoffen en verpakkingsmateriaal. Door de hogere kosten valt de winstmarge dit jaar lager uit dan eerder werd verwacht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 775,17 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 1069,67 punten. De DAX in Frankfurt won 0,2 procent. Parijs klom een fractie en Londen daalde 0,2 procent.

Prosus (plus 3,6 procent) ging aan kop in de AEX dankzij een sterke koerswinst van het Chinese Tencent, waarin de techinvesteerder een groot belang heeft. Telecomconcern KPN sloot de rij met een verlies van 2 procent, na overnamespeculatie in de sector. De Indiase miljardair Mukesh Ambani, de rijkste man van Aziƫ, overweegt volgens persbureau Bloomberg met zijn conglomeraat Reliance een bod uit te brengen op T-Mobile Nederland, een concurrent van KPN. Eerder werd al bekend dat moederbedrijf Deutsche Telekom (plus 0,6 procent) zijn Nederlandse activiteiten in de etalage had gezet.

Snellaadbedrijf Fastned klom 5 procent dankzij een flinke omzetgroei in de eerste zes maanden van het jaar. Hunter Douglas won 1,7 procent tot 91,80 euro. De fabrikant van Luxaflex boekte fors meer omzet in de eerste jaarhelft. Oprichter Ralph Sonnenberg probeert al enige tijd de raambekleder volledig in te lijven. Zijn overnamebod van 82,00 euro per aandeel is echter nog altijd onvoldoende om 95 procent van de aandelen in handen te krijgen om een zogenoemde uitrookprocedure te beginnen.

In Frankfurt klom maaltijdboxenbezorger HelloFresh dik 9 procent na publicatie van de definitieve kwartaalcijfers. Munich Re won 1,7 procent. De Duitse herverzekeraar rekent op ongeveer 500 miljoen euro aan schadeclaims als gevolg van de overstromingen van vorige maand, maar verwacht zijn winstdoelstelling voor dit jaar te halen.

De euro was 1,1724 dollar waard, tegen 1,1751 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent duurder op 67,38 dollar. Brentolie klom 1 procent in prijs tot 69,76 dollar per vat.