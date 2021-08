Hoge vrachttarieven stuwen winst rederij Hapag-Lloyd

De winst van de Duitse rederij Hapag-Lloyd is in de eerste zes maanden van dit jaar fors gestegen. De onderneming haalde voordeel uit de fors hogere vrachttarieven en de grote vraag naar containers.

Hapag-Lloyd sloot het halfjaar af met een winst van van 2,7 miljard euro. Dat was ruim tien keer meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De inkomsten stegen in de meetperiode met 51 procent tot 8,8 miljard euro.

Door logistieke problemen, mede als gevolg van de coronacrisis, zijn de tarieven voor het verschepen van goederen geƫxplodeerd. In de eerste helft van dit jaar liepen de vrachttarieven in doorsnee met 46 procent op.

De leiding van Hapag-Lloyd merkt op dat de logistieke problemen nog wel enige tijd kunnen aanhouden. De situatie zal volgens het Duitse concern op zijn vroegst begin 2022 zijn genormaliseerd. Door de sector zelf zullen grote inspanningen geleverd moeten worden om de knelpunten in de leveringsketens op te lossen, zo klinkt het.