Ondernemers blij dat kabinet getroffen Limburgse bedrijven steunt

Ondernemersorganisaties zijn blij dat nu echt duidelijk is dat de Nederlandse overheid door waterschade getroffen Limburgse ondernemers financieel tegemoetkomt. Het kabinet heeft ingestemd met een schaderegeling om tegemoet te komen in zogeheten niet-verzekerbare materiële schade die is ontstaan door de wateroverlast van vorige maand. En om ook te kunnen helpen bij schade door het wegvallen van omzet is daarnaast besloten dat coronaregelingen NOW en TVL ook beschikbaar zijn voor deze – niet corona gerelateerde – vorm van schade.

“Natuurlijk is hiermee niet alle opgelopen schade gedekt voor ondernemers. Toch wordt door deze regeling in ieder geval een deel van de omzetschade door het kabinet vergoed”, laten VNO-NCW en MKB-Nederland weten. Ze roepen de overheid wel op om scherp in de gaten te houden of dit steunpakket effectief en ruim genoeg is. “Het is daarom goed dat het kabinet aangeeft voor het vierde kwartaal hierover het gesprek te willen aangaan.” Ook bij boeren- en tuindersorganisatie LTO Nederland wordt positief gereageerd.

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen er verder op dat veel getroffen ondernemers graag weer vooruit willen kijken maar simpelweg het geld niet hebben om hun bedrijf weer op te bouwen. “Iedere dag die verstrijkt dat zij niet open kunnen, loopt de omzetderving verder op. Juist nu ze dit geld zo hard nodig hebben en we middenin het toeristisch seizoen zitten waarin veel ondernemers een groot deel van hun jaarinkomsten genereren. Het water mag inmiddels weg zijn, de problemen nog lang niet.”

Op de website van de Rijksoverheid kunnen gedupeerden van de ramp in Limburg en delen van Noord-Brabant terecht voor een overzicht van wat wel en niet (deels) vergoed wordt door het Rijk. Ondertussen zetten verzekeraars naar eigen zeggen alles op alles om de binnengekomen claims, tot nu toe circa 13.000, zo snel mogelijk af te handelen. “De eerste schades zijn al afgewikkeld en uitbetaald”, laat algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars weten.