Sterke vraag vanuit auto-industrie helpt resultaten Kendrion

De producent van elektromagnetische componenten Kendrion heeft in het afgelopen kwartaal een sterke omzetgroei in de boeken gezet. Daarbij werd geprofiteerd van een grote vraag naar zijn producten vanuit de auto-industrie en andere industriële sectoren door het economisch herstel van de coronacrisis. Wel heeft de onderneming net als veel andere bedrijven te maken met verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketen zoals chiptekorten en gestegen grondstofprijzen.

De omzet lag 40 procent hoger dan een jaar eerder, op ruim 119 miljoen euro. Kendrion maakt zogenoemde actuatoren. Die apparaatjes, die een bepaalde situatie meten en daarop hun stand aanpassen, maakt het bedrijf vooral voor zelfrijdende voertuigen, elektrische auto’s, deelauto’s en met het internet verbonden voertuigen. Verder is het bedrijf actief met industriële remmen, die onder meer worden gebruikt in windmolens, maar ook in productierobots en andere apparaten met elektromotoren.

Het bedrijf boekte een nettowinst van 5,4 miljoen euro. Topman Joep van Beurden zegt dat Kendrion op koers ligt om zijn financiële doelstellingen voor de middellange termijn te halen. Hij denkt dat de vraag naar de producten van de onderneming sterk zal blijven, al zullen de toeleveringsproblemen naar verwachting de rest van dit jaar nog aanhouden.

Kendrion is bezig een nieuwe fabriek te bouwen in het Chinese Suzhou. Die fabriek moet in de tweede helft van volgend jaar opengaan.