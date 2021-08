Ook Australisch olieconcern moet naar de rechter in klimaatzaak

Ook het Australische olie- en gasconcern Santos wordt voor de rechter gesleept door klimaatactivisten. Het bedrijf zal in de rechtbank moeten uitleggen hoe het in 2040 ​​”duidelijk en geloofwaardig” netto nul uitstoot van broeikasgassen kan realiseren. Dat is een doelstelling van Santos. In Nederland won Milieudefensie eerder dit jaar een rechtszaak tegen olie- en gasconcern Shell.

De Australische groep klimaatactivisten vindt het daarnaast onterecht dat Santos vorig jaar in een rapport claimde dat “aardgas voor schone energie zorgt”. “Santos heeft de kunst van greenwashing geperfectioneerd en aandeelhouders worden nog steeds misleid door de claims van het bedrijf”, zegt Dan Gocher, de leider van de Australasian Centre for Corporate Responsibility. ‘Greenwashing’ is het duurzaam laten lijken van activiteiten die eigenlijk helemaal niet milieuvriendelijk zijn. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak begint.

De rechtbank in Den Haag bepaalde eind mei dat Shell uiterlijk 2030 zijn CO2-uitstoot met 45 procent verminderd moet hebben ten opzichte van 2019. Daar moet het bedrijf meteen actie op ondernemen, ook als het in beroep gaat, bepaalden de rechters.