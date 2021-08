Sterke krimp Britse autoproductie door chiptekorten

De autoproductie in het Verenigd Koninkrijk is in juli sterk gedaald, vooral vanwege de nijpende chiptekorten waar autobouwers mee worstelen. Volgens de Britse branchevereniging Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) kromp de productie met 37,6 procent tot 53.438 auto’s in vergelijking met een jaar terug.

Daarmee lag de productie voor een julimaand op het laagste niveau sinds 1956, aldus SMMT. Het is de eerste productiedaling sinds februari. De grootste autobouwers in het Verenigd Koninkrijk, Jaguar Land Rover en het Japanse Nissan Motor, hebben meermaals de productie moeten stilleggen vanwege tekorten aan halfgeleiders. Maar ook de quarantainemaatregelen in het Verenigd Koninkrijk tegen het coronavirus zorgden volgens SMMT voor een verstoring van de productie.

Over de eerste zeven maanden van dit jaar lag de productie wel ruim 18 procent hoger dan een jaar eerder, maar ten opzichte van dezelfde periode van 2019 gaat het om een daling van bijna 29 procent.

“Deze cijfers geven de zeer uitdagende omstandigheden aan waarmee Britse automakers te maken hebben”, zegt SMMT-voorzitter Mike Hawes. Hij zegt dat er nog geen tekenen zijn dat de wereldwijde chiptekorten aan het afzwakken zijn.