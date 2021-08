Energieleverancier Scholt Energy maakt beursgang in Amsterdam

Energieleverancier Scholt Energy gaat in september een beursgang maken in Amsterdam. Er werd al langer gespeculeerd dat de onderneming uit Valkenswaard naar het Damrak zou gaan. Scholt Energy is een energieleverancier die gas en stroom levert aan zakelijke klanten.

Topman Rob van Gennip verwacht dat Scholt Energy door de beursgang meer bekendheid krijgt. “Dat draagt bij aan het aantrekken van nieuwe klanten en collega’s en ondersteunt daarmee onze groeistrategie”, zegt hij.

Naast het leveren van energie helpt Scholt bedrijven met hun energietransitie. “Er is steeds meer vraag naar deze diensten vanwege het Europese Fit for 55-pakket”, zegt Van Gennip. De Europese Unie wil het eerste grote economische blok worden dat tegen 2050 klimaatneutraal is. Op weg daarnaartoe moet de gemiddelde uitstoot van CO2 in 2030 met 55 procent worden teruggebracht ten opzichte van 1990. Scholt helpt klanten onder meer met het plaatsen van zonnepanelen op hun daken, de overstap naar elektrische voertuigen en met het besparen van energie. Het bedrijf beheert ook energieopslagsystemen.

De energieleverancier heeft 6500 klanten en verwacht dit jaar een omzet te boeken van 600 miljoen euro. Dat zou een flinke groei betekenen ten opzichte van de jaaromzet van 457 miljoen euro in 2020. Dat komt ook doordat de energieprijzen flink zijn gestegen. Het bedrijf produceert zelf geen energie maar is een onafhankelijk inkoper. Scholt weet ook de winstmarge te verhogen.

In 2020 bleef onder de streep een nettowinst over van 4 miljoen euro. Dat was hoger geweest als er geen afschrijving op klantrelaties was meegenomen.

Het bedrijf is actief in de belangrijke thuismarkt Nederland maar ook in Duitsland, België en Oostenrijk. Er zijn op korte termijn geen plannen om dat aantal uit te breiden. “Er is meer dan voldoende ruimte om te groeien in de bestaande landen”, aldus Van Gennip.

Scholt Energy werd in 2003 opgericht door Jan Scholt en bleef tot 2016 een familiebedrijf. Toen kocht de Nederlandse investeerder Waterland Private Equity een aandeel van 72,2 procent. Hoeveel aandelen worden aangeboden bij de beursgang wordt later bekendgemaakt.