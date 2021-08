Windows 11 begin oktober beschikbaar

Het nieuwe besturingssysteem van Microsoft, Windows 11, zal op 5 oktober beschikbaar komen, schrijft het techbedrijf in een blog. Dan krijgen gebruikers die al Windows 10 op hun laptop of computer hebben staan en waarvan het apparaat in aanmerking komt een gratis upgrade van de software. Ook kunnen pc’s met het nieuwe besturingssysteem worden gekocht.

Het nieuwe softwarepakket is volgens Microsoft de “meest inclusieve versie van Windows”, omdat de software verbeterd is zodat mensen die een beperking hebben deze ook kunnen gebruiken. Mensen met een beperking hebben volgens Microsoft ook meegewerkt aan deze verbeteringen.

In de loop van 2022 zouden alle apparaten die voor de gratis software-update in aanmerking komen de update gekregen moeten hebben, schrijft Microsoft.