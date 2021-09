KPMG verder onder vuur vanwege Brits bouwschandaal rond Carillion

Accountantsbureau KPMG heeft onjuiste en misleidende informatie verstrekt in het kader van een onderzoek naar de controle van het ineengestorte Britse bouwconcern Carillion. Met die beschuldiging kwam de De Britse toezichthouder voor jaarrekeningen, de Financial Reporting Council. De instantie diende een formele klacht in tegen KPMG en zei dat het begin volgend jaar een tuchtraad bijeenroept.

De Britse toezichthouder opende een onderzoek na de ineenstorting van Carillion in 2018. De beschuldiging van wangedrag gaat onder andere om het verstrekken van “naar verluidt valse en/of misleidende informatie” door KPMG toen de toezichthouder diens controle van Carillion in 2016 inspecteerde. De toezichthouder benadrukte dat in de klacht niet wordt beweerd dat de audits zelf niet naar behoren waren voorbereid.

KPMG ligt zwaar onder vuur voor zijn rol bij het toezicht op de rekeningen van Carillion. Een tuchtcollege houdt op 10 januari volgend jaar een hoorzitting over de klacht.

De kwestie betekent de zoveelste smet op het blazoen van accountantsorganisaties. De “Grote Vier”, te weten KPMG, PwC, EY en Deloitte worden er in het Verenigd Koninkrijk van beschuldigd verschillende faillissementen de laatste tijd niet te hebben voorzien. Dan gaat het naast Carillion onder meer om de ondergang van warenhuisketen BHS en touroperator Thomas Cook. De faillissementen leidden ook tot massaal banenverlies in het land.