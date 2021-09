Reizigersaantallen Ryanair sterk omhoog, maar nog niet hersteld

Het passagiersvervoer bij de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair is in augustus sterk gestegen in vergelijking met een jaar eerder dankzij de versoepeling van de reisbeperkingen. Wel lag het aantal passagiers bij de prijsvechter nog altijd beduidend lager dan in 2019, voor de uitbraak van de coronacrisis.

Ryanair vervoerde vorige maand 11,1 miljoen passagiers. Dat waren er 7 miljoen een jaar eerder. In augustus 2019 ging het nog om 14,9 miljoen reizigers. De bezettingsgraad aan boord van de toestellen lag afgelopen maand op 82 procent. Er werden meer dan 71.000 vluchten uitgevoerd.

Topman Michael O’Leary heeft eerder gezegd positief te zijn over het herstel in de Europese luchtvaart in de tweede helft van dit jaar door de hoge vaccinatiegraad in Europa tegen het coronavirus. Volgens hem kan Ryanair in oktober weer op de capaciteit van voor de uitbraak terug zijn.