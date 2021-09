Beddenspecialist Swiss Sense breidt uit naar Denemarken

Beddenspecialist Swiss Sense neemt de Deense branchegenoot Drømmeland over. De uitbreiding naar Denemarken is onderdeel van de ambitie van het Nederlandse familiebedrijf om marktleider in Europa te worden. Financiële details over de deal werden niet bekendgemaakt.

Swiss Sense is naast in Nederland al actief in België, Duitsland en Oostenrijk. Door de toevoeging van de 25 winkels van Drømmeland telt Swiss Sense nu 128 filialen verdeeld over de landen. In 2006 opende de eerste Swiss Sense-winkel in Nederland de deuren.

Drømmeland heeft 75 mensen in dienst. Die mogen allemaal blijven. Swiss Sense telt wereldwijd ruim 2000 medewerkers. Na de overname van de Deense beddenketen haalt Swiss Sense volgend jaar naar verwachting een omzet van 350 miljoen euro.