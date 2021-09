Kleine uitslagen op beurzen Europa in afwachting banenrapport VS

De Europese aandelenbeurzen kwamen vrijdag maar mondjesmaat in beweging. Op de financiële markten wordt uitgekeken naar de publicatie van het Amerikaanse banenrapport. Dat geeft mogelijk meer inzicht over of en hoe snel de crisissteunmaatregelen door de Amerikaanse centrale bank kunnen worden afgebouwd.

De AEX-index in Amsterdam stond tegen het middaguur 0,1 procent lager op 792,76 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 1112,95 punten. De graadmeter in Londen steeg 0,1 procent. Frankfurt noteerde vlak en Parijs leverde 0,3 procent in.

Verlichtingsbedrijf Signify, dat een nieuwe lijn slimme verlichtingsproducten lanceerde, was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,6 procent. Ook Unilever (plus 1,3 procent) stond bij de sterkste stijgers. DSM maakte een eerder verlies goed en won 0,2 procent. Het speciaalchemiebedrijf kondigde aan de leverancier van op zuivel gebaseerde aroma’s First Choice Ingredients over te nemen voor een bedrag van 453 miljoen dollar.

Olie- en gasconcern Shell verloor 0,5 procent. Steeds meer pensioenfondsen staken hun investeringen in de fossiele industrie. Eerder maakte het pensioenfonds Horeca & Catering bekend dat het zijn investeringen staakt. Nu stapt ook PME, een van de grootste pensioenfondsen, uit olie en gas. Verder werd bekend dat Shell een langjarige overeenkomst heeft getekend voor het charteren van een bunkerschip voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) van Crowley Maritime.

Verder ging de aandacht uit naar de Duitse auto-industrie. BMW, Daimler en Volkswagen krijgen mogelijk een claim aan de broek van Greenpeace en milieu-ngo Deutsche Umwelthilfe (DUH). De klagers menen dat de autoproducenten te weinig doen om klimaatverandering tegen te gaan. Vooral het gegeven dat de bedrijven hun inspanningen niet opvoeren om uitstoot tegen te gaan steekt de milieuclubs, die aankondigden mogelijk naar de rechter te stappen. Volkswagen en Daimler verloren in Frankfurt tot 0,6 procent. BMW noteerde iets hoger.

Lufthansa zakte 0,7 procent in Frankfurt. De Duitse luchtvaartmaatschappij verwacht niet dat de strenge reisregels voor de VS snel zullen worden versoepeld voor Europese reizigers. De trans-Atlantische routes zijn ook belangrijk voor het verdienmodel van onder andere Air France-KLM dat in Amsterdam 0,8 procent inleverde.

De euro was 1,1887 dollar waard, tegen 1,1861 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 70,12 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper, op 73,42 dollar per vat.