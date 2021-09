AWVN: Meeste werkgevers willen weten of personeel is gevaccineerd

Een grote meerderheid van de Nederlandse werkgevers wil weten of hun werknemers zijn gevaccineerd. Ze willen dat het in ieder geval voor bepaalde banen mogelijk wordt om te registreren of medewerkers zijn ingeënt. Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van werkgevers in Nederland, op basis van onderzoek onder meer dan 600 bedrijven waar de Volkskrant eerder over schreef.

Van de ondervraagde werkgevers vindt 70 procent dat ze de mogelijkheid moeten hebben om naar de vaccinatiestatus van hun medewerkers te vragen. Van die groep zou dan vervolgens 93 procent maatregelen nemen als ze weten dat er ongevaccineerden zijn onder hun personeel. Driekwart zou in dat geval een negatieve testuitslag willen zien. Zes op de tien werkgevers zouden extra beschermingsmaatregelen treffen en de helft wil niet-gevaccineerden overtuigen. Van de werkgevers maakt 70 procent zich zorgen over de veiligheid vanwege ongevaccineerden.

AWVN meldt dat 30 procent van de werkgevers het onwenselijk vindt wanneer ze naar de vaccinatiestatus van hun personeel zouden mogen vragen. Daarvan vindt driekwart dat een inbreuk op de privacy.

Coronaminister Hugo de Jonge zei eerder deze week nog dat van een vaccinatieplicht op de werkvloer geen sprake kan zijn. “De wet staat dat niet toe, en we gaan de wet ook niet veranderen om dat wel toe te staan”, zei hij daarover. De Jonge zei wel te begrijpen dat werkgevers een veilige omgeving voor hun werknemers willen creëren. “Ik snap dat er dilemma’s zijn. Dat betekent dat we de de komende tijd het gesprek met werkgevers en werknemers aangaan.” De Jonge wilde niet oordelen over het plan van LeasePlan.

Die leasemaatschappij maakte eerder deze week bekend dat het van zijn personeel verlangt dat het ingeënt is tegen corona als het weer naar kantoor komt. Vakbonden FNV en CNV lieten in een reactie weten het onacceptabel te vinden dat werkgevers werknemers verplichten om zich te laten vaccineren. Zij wijzen op de grondrechten van werknemers op het gebied van privacy en lichamelijke integriteit en hopen dat LeasePlan het besluit herziet.