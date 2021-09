Zalando, Airbus en HelloFresh worden toegevoegd aan DAX-index

Onder meer webwinkel Zalando, vliegtuigbouwer Airbus en maaltijdboxenbezorger HelloFresh worden later deze maand toegevoegd aan de Duitse DAX-index. Dat beursuitbater Deutsche Börse de hoofdindex in Frankfurt wilde uitbreiden van dertig naar veertig bedrijven werd eerder deze week al bekendgemaakt. Het is de grootste aanpassing aan de DAX sinds eind jaren tachtig.

De DAX werd lange tijd gedomineerd door bedrijven in de financiële dienstverlening en de chemie-, energie- en autosectoren. Het is de bedoeling dat de beursbarometer nu representatiever wordt voor de Duitse economie.

Volgens de vermogensbeheertak van Deutsche Bank, DWS Group, wordt met de aanpassing zo’n 350 miljard euro aan marktwaarde toegevoegd aan de DAX. De overige bedrijven die hun debuut maken op de lijst zijn zorgtechnologieconcern Siemens Healthineers, producent van smaken en geuren Symrise, leverancier van farmaceutisch apparatuur Sartorius, de grootaandeelhouder van Volkswagen Porsche Automobil, chemiedistributiebedrijf Brenntag, sportmerk Puma en biotechnologiebedrijf Qiagen.