Horeca ziet niets in plan voor testen voor toegang

De horeca ziet niets in plannen van het kabinet om toegang tot cafés en restaurants, maar ook de cultuursector alleen toe te staan voor mensen die gevaccineerd zijn of een negatieve coronatest kan overleggen. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt dat het kabinet de sector gebruikt om mensen onder druk te zetten zich te laten vaccineren en stelt dat ondernemen zo moeilijker wordt gemaakt.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen vindt dat het kabinet de horeca weer moet hebben. “Als sector hebben we nog steeds te maken met restricties, er is door alle onzekerheid een enorm personeelstekort en de schuldenberg is enorm. Ik ben echt laaiend want het is onacceptabel dat de horeca constant politieagent moet spelen.” Willemsen wijst erop dat de 1,5 meter haast nergens meer wordt gehandhaafd en hij vindt dat het coronabeleid van de regering “inmiddels niet meer uit te leggen” is.

Behalve het testen voor toegang zou de overheid voor horeca die na 22.00 uur open is kaartverkoop verplicht willen stellen. Dat zou dan ook gaan gelden voor clubs en discotheken, die nu nog gesloten moeten blijven. Die draai maakt het kabinet volgens KHN uit angst voor een door de brancheorganisatie aangespannen kort geding. Ook zou daarmee een extra steunpakket voor de nachthoreca kunnen worden voorkomen.

Willemsen is fel over de plannen. “Dit is onacceptabel. In plaats van dat het Kabinet haar ongelijk toegeeft, kiest men er voor het regime voor de hele horeca te verzwaren.” KHN zet het kort geding, waarin het gelijktrekking van de eisen voor de nachthoreca met die van andere horecazaken eist, dan ook door. Dat dient volgende week dinsdag.